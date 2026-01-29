Condizioni meteo decisamente invernali hanno fatto da cornice alla quarta giornata di regate del 45esimo Campionato Invernale d’Altura di Roma, dove il Circolo Velico di Fiumicino è andato in scena nelle acque antistanti il Porto Turistico capitolino. Temperature rigide, vento teso da terra e mare piatto hanno messo alla prova equipaggi e imbarcazioni, regalando al tempo stesso uno scenario ideale per competizioni tecnicamente impegnative e avvincenti. Nel corso dell'evento è stata disputata una prova per ciascuna delle categorie presenti sulla linea di partenza. A rendere il tutto particolarmente significativo è stato l’entusiasmo degli 80 equipaggi partecipanti, che hanno inaugurato il nuovo anno sportivo con grande determinazione e una carica agonistica palpabile fin dalle prime manovre. La seconda manche del campionato ha inoltre segnato un momento importante, con l’esordio del primo multiscafo iscritto alla manifestazione: il trimarano Corsair “Skater”, degli armatori Sergio Mazzoli e Andrea Donato. L’imbarcazione ha completato il percorso in tempo reale in 1 ora, 33 minuti e 13 secondi, confermando le elevate prestazioni della classe e attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. Dopo le intense regate del weekend, il calendario prevede ora una breve pausa dedicata agli allenamenti. Le competizioni riprenderanno regolarmente il prossimo 25 gennaio, quando le flotte torneranno in acqua per nuove prove che promettono ulteriore spettacolo. Il Circolo Velico Fiumicino, ancora una volta, si conferma protagonista nell’organizzazione di un evento capace di unire sport, passione e grande vela, nonostante le difficili condizioni stagionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA