Tutti a medaglia per la Mabuni alla Coppa di Carnevale, gara regionale FIJLKAM dedicata ai preagonisti, con i giovani atleti del club protagonisti di una prestazione impeccabile.

Sul tatami del PalaSorbo di Ladispoli sono stati cinque i rappresentanti della Mabuni Under 12 e tutti sono riusciti a salire sul podio: Zoe Marchi, Leon Zeno, Mattia Latino, Leonardo Sciannella ed Enrico Esposito. Un risultato che premia l’impegno e la determinazione mostrati in gara.

La manifestazione ha rappresentato un’importante tappa di crescita sportiva per le nuove leve agonistiche della Mabuni, capaci di affrontare il confronto regionale con personalità. Il bilancio finale, con il cento per cento degli atleti a medaglia, conferma la bontà del lavoro svolto nel vivaio della società.

@RIPRODUZIONE RISERVATA