Il Civitavecchia Calcio piazza un colpo da grande squadra: al W3 Stadium i nerazzurri superano 1-0 la W3 Maccarese, firmando un successo preziosissimo contro un’avversaria ostica e rilanciandosi prepotentemente nella lotta al vertice del girone A di Eccellenza. La squadra di Massimo Castagnari disputa una gara di grande attenzione, con l’allenatore che schiera praticamente la stessa formazione di domenica scorsa, ad eccezione di Di Mauro, che per infortunio non può stare sul terreno di gioco ed il suo posto viene preso da Cerroni.

Per un quarto d’ora abbondante, regna l’equilibrio. La prima vera occasione è della W3, con Matteoli che ci prova dalla distanza, ma Aceto è provvidenziale e mantiene inviolata la porta. Poco dopo, è Cerroni ad anticipare una pericolosa diagonale nata sulla destra dai piedi di Buffolino, evitando guai peggiori per i nerazzurri.

Nel finale di frazione, Di Giovanni cade in area dopo un contatto sospetto: il pubblico reclama, ma l’arbitro, ben posizionato, lascia correre. L’ultimo sussulto è firmato Gagliardini, che serve una palla morbida per Mocanu: Marinucci legge bene l’azione e devia in angolo. Si va così al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con il vantaggio ospite. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Francabandiera compie un doppio miracolo su Cerroni e Squerzanti, ma nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Funari, che firma lo 0-1.

Nonostante l’inferiorità numerica, la W3 non si arrende e prova a raddoppiare. A metà secondo tempo è Marinucci a staccare indisturbato in area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Nel finale sale in cattedra De Mutiis, che prima si vede negare il gol da un ottimo intervento di Aceto, poi colpisce l’esterno della rete dopo una percussione personale. La Vecchia reagisce nel forcing conclusivo: prima con Turchet, che impegna Francabandiera da fuori area, poi con Luciani, fermato ancora dall’estremo difensore ospite. Nonostante la pressione, il risultato non cambia: la W3 resiste e porta a casa i tre punti.

«In alcuni momenti dell’incontro sono andati meglio loro – afferma mister Massimo Castagnari – poi è chiaro che l’espulsione ha un po’ indirizzato il match. Penso che non siamo riusciti a chiuderla prima per via di due super parate di Francabandiera. Pensavo che quest’anno si sarebbe abbassato il livello, credo che in Eccellenza in realtà si sia alzato, tutte le squadre sono preparate ed i risultati di questa giornata lo dimostrano. Noi dobbiamo giocarci le nostre chance fino alla fine».

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla dirigenza del Civitavecchia. «Nelle prime fasi abbiamo sofferto – commenta il direttore sportivo Marco Angelocore – loro hanno cominciato meglio, ma sull’occasione che hanno avuto Aceto ha fatto un buon intervento. Nel primo tempo siamo stati sottotono. Dopo il rosso a Citro, abbiamo preso fiducia. Nella ripresa abbiamo trovato il gol anche grazie ad un’idea di Squerzanti. Quindi abbiamo sofferto le loro azioni, ma è stata una gran bella partita da parte di entrambe le squadre». Con questo successo, il Civitavecchia si porta nel gruppone al secondo posto, a -1 dalla vetta: un segnale forte a tutto il campionato e la conferma di essere una delle pretendenti per i posti che contano.

