La Start Volley chiude il girone di andata con l’ennesima prova di forza, superando Viterbo con un netto 3-0 e confermando un percorso fin qui impeccabile. Nella serata di ieri, al Palazzetto di Allumiere, la formazione blurosa allenata da coach Gabrielli ha ribadito tutto il proprio valore, imponendo ritmo e qualità e lasciando pochissimo spazio agli avversari.

Un successo che certifica numeri da capogiro: la Start è infatti prima in classifica nel campionato di Seconda Divisione maschile con 21 punti, frutto di sette vittorie su sette, tutte conquistate con il punteggio di 3-0. Un cammino netto che comprende anche i derby vinti contro 3epc Asp e Gommeitalia Etruria Volley Academy, segnale della solidità tecnica e mentale di un gruppo che, partita dopo partita, sta dimostrando di essere una vera e propria corazzata del girone.

Da sottolineare come l’ultima partita casalinga dei blurosa si sia disputata proprio ad Allumiere, in un contesto che ha saputo garantire calore e partecipazione, elementi che hanno accompagnato la squadra verso l’ennesima vittoria stagionale.

Dal club, al termine della gara, è arrivato anche un messaggio di riconoscenza: «Un ringraziamento speciale al Volley Allumiere per l’ospitalità, la cordialità e la splendida accoglienza riservata a squadra e staff». La Start vola così al giro di boa a punteggio pieno, guardando al girone di ritorno con entusiasmo e grande consapevolezza dei propri mezzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA