Matteo Pelizzi è un nuovo giocatore del Cerveteri. Un attaccante alla corte di mister Ferretti, che tanto voleva l'allenatore verdazzurro. Classe 2005, ha iniziato la stagione del Montespaccato in serie D per passare al Ladispoli, dove è rimasto per poche settimane. Il giovane, originario di Cerveteri, sarà a disposizione dei Cervi da domenica nella sfida al Galli contro la Pescia Romana. Un giocatore di grande importanza per il reparto offensivo etrusco, che si fregia nell'avere un elemento di valore per la categoria.

«E' una scelta che ho fatto con soddisfazione, vestirò la maglia della mia città, dove c'è molto attaccamento ai colori. I tifosi si aspettano molto da me, non voglio deluderli, così come non voglio deludere la società che tanto ha fatto per portarmi qui. Io proverò a fare del mio meglio, mi metterò a disposizione del gruppo - ha raccontato il neo centravanti». Con Pelizzi si chiude il mercato degli etruschi, che confidano nei goal del giovane centravanti per riprendere a vincere dopo tre ko di fila.

