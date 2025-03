La Ste.Mar 90 si gioca quasi tutto nella quartultima giornata del campionato di serie C. Nuovo impegno, questa volta in trasferta, per i rossoneri, di scena questa sera alle 20.30 sul parquet di Basket Roma. C’è da vincere assolutamente, per vari motivi, per il quintetto di coach Gabriele La Rosa. Innanzitutto la questione classifica, che vede i civitavecchiesi impegnati solamente nella lotta per evitare i playout, figuriamoci provare ad agganciare i playoff. In caso di sconfitta la Cestistica rischia di portarsi a -4 dalla diretta concorrente per evitare gli spareggi salvezza. Non solo c’è da vincere, e già questo è fondamentale, ma anche con otto punti di vantaggio, visto che all’andata Basket Roma sconfisse i rossoneri con un +7. La classifica non lascia tregua ad una Ste.Mar 90 che rischia di dover mancare l’appuntamento con i playoff per la quarta stagione consecutiva. Servirà un percorso netto da qui al turno conclusivo del 12 aprile contro Bracciano per migliorare una situazione davvero intricata. Da valutare la situazione di Paterlini, che sabato scorso ha fatto ritorno in panchina in conseguenza all’infortunio alla caviglia. Basket Roma-Ste.Mar 90 sarà arbitrata da Matteo Amato e Filippo Cavallari, entrambi di Roma.

