La Federbasket ha diffuso l’elenco dei gironi del prossimo campionato di serie C. Gli elenchi dovrebbero essere definitivi, con il condizionale d’obbligo in quanto ci sarebbero delle situazioni da risolvere per quanto riguarda alcuni raggruppamenti del Sud. Ma di dubbi sembrano essercene davvero pochi per quanto accadrà dalle nostre latitudini, dove si è registrata la mancata iscrizione della squadra formata da Rim Cerveteri e Basket Ladispoli, con il territorio che sarà rappresentato solo dalla Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia.

E per la formazione allenata da Gabriele La Rosa ci saranno poche novità sulle avversarie del prossimo futuro. Tra i pochi cambiamenti il fatto che il girone avrà la lettera H e non più la I. Ma il resto sono quasi tutte avversarie conosciute: Bracciano, Vigna Pia, Pass, LaSalle, Città Futura, Fonte, Palocco, Borgo Don Bosco, Alfa Omega. A queste si aggiungono Basket Roma, che era retrocessa e che è stata ripescata, usufruendo proprio del posto lasciato libero da Ladispoli Cerveteri. Le novità riguardano il ritorno della Petriana, avversaria già sfidata tante volte dai rossoneri, che ci giocarono anche una semifinale playoff, e San Cesareo, forse l’unica novità da scoprire in un raggruppamento costituito da nomi noti.

Sono presenti 13 squadre, da capire se la Fip deciderà di ripescare un’altra squadra, oppure se si dovrà correre con un numero dispari. Evitate avversarie come Supernova Fiumicino, Valmontone, Anzio, Pomezia, Grottaferrata e Frascati, che faranno parte del girone I, anch’esso tutto laziale. Ancora non si conosce la data di partenza del campionato, che potrebbe essere il 27 settembre o il 4 ottobre, né la formula con cui si procederà una volta conclusa la prima fase. Di sicuro la Ste.Mar 90, che in queste settimane ha annunciato tante riconferme e gli arrivi di Giorgino, Garbini e Mastropietro, vorrà provare a divertirsi e cercare di riportare al PalaRiccucci i playoff, che mancano ormai da diversi anni anni alla piazza cittadina.

