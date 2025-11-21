Lasciato alle spalle il fine settimana di sosta, una delle novità del campionato di quest’anno, la Ste.Mar 90 Cestistica ripiomba nelle dinamiche della serie C, con il calendario che recita che è giunta alla settima giornata. Alle 18.30 palla a due al PalaRiccucci, dove il quintetto di Gabriele La Rosa si dovrà confrontare con Vigna Pia, avversario complicato per status dimostrato nelle ultime stagioni e perché occupa la vetta della classifica, seppur in coabitazione con San Cesareo e Basket Roma, con i giallorossi che devono ancora recuperare una partita.

Discorso diverso per i rossoneri, che giungono da due sconfitte consecutive e, nel contempo, tre ko nelle ultime quattro uscite. Con la battuta d’arresto in casa contro Pass, si è modificato anche lo schema visto sia quest’anno che lo scorso, nel corso di quali la Cestistica ha spesso vinto davanti al pubblico amico e spesso perso quando ha giocato in trasferta. Nulla di preoccupante, fino a questo momento, poiché il campionato sta aspettando un po’ tutti e sembra esserci ancora più equilibrio rispetto al passato. A quota 4 punti si passa dalla zona playoff al rischio retrocessione e tra le sei squadre presenti c’è anche quella allenata da Gabriele La Rosa.

«Le difficoltà sono evidenti – afferma il coach - visto gli ultimi risultati di Vigna Pia e la posizione che occupa in classifica. Hanno un roster di alto livello, con l’esordio inoltre del loro americano che aggiunge qualità e atletismo. Noi dovremmo pensare alla nostra prestazione, essere bravi a contenere le loro individualità e in attacco a giocare insieme. Ovviamente dovremmo avere percentuali alte e tutto dovranno dare il proprio contributo». Pesante l’assenza di Mastropietro, per un problema alla caviglia. Ste.Mar 90 Cestistica-Vigna Pia verrà arbitrata da Nicola Giulio Andreola e Filippo Cavallari, due fischietti di Roma.

