La Ste.Mar.90 Cestistica ha partecipato con determinazione, ma senza grossi risultati, al quadrangolare di Gubbio, torneo che ha rappresentato la seconda prova stagionale in vista dell’inizio del campionato. L’esordio in semifinale non è stato semplice: i civitavecchiesi guidati dall’allenatore Gabriele La Rosa hanno affrontato i padroni di casa di Gubbio. Il match era iniziato bene per i rossoneri, avanti 19-15 al termine del primo quarto, ma con il passare dei minuti gli errori in attacco e in difesa hanno pesato sul gioco, permettendo ai padroni di casa di prendere il controllo della partita e chiudere vittoriosi 67-57.
Nella finalina per il terzo posto, la Ste.Mar.90 ha incontrato Jesi, formazione di Serie B Interregionale. I civitavecchiesi hanno resistito per un quarto e mezzo, giocando con grinta e determinazione, ma poi hanno ceduto sotto la maggiore fisicità e preparazione tecnica degli avversari, che hanno chiuso il match con un punteggio netto di 95-36. La prima frazione si era comunque chiusa in equilibrio sul 21-15 per Jesi, segnale che i rossoneri possiedono buone potenzialità da sviluppare nei prossimi allenamenti.
Nonostante il quarto posto finale, l’esperienza a Gubbio è stata preziosa: lo staff tecnico di La Rosa ha potuto analizzare punti di forza e criticità della squadra in vista dell’inizio del campionato. Il prossimo appuntamento sarà sabato 20 e domenica 21 settembre al PalaRiccucci con l’undicesima edizione del Memorial Mario Romano, occasione ideale per affinare schemi, condizione fisica e affiatamento di squadra. L’entusiasmo e la voglia di migliorare restano intatti: la Ste.Mar.90 è pronta a trasformare le difficoltà in motivazione per affrontare la nuova stagione.
