Immediata occasione di riscatto per la Ste.Mar 90 nella semifinale playout di serie C. Questa sera alle 20.30 andrà in scena gara2 della serie contro Palocco al PalaRiccucci. Di fronte al pubblico di casa il quintetto di Gabriele La Rosa proverà a trovare il punto del pareggio, anche perché si trova già con le spalle al muro, perché in caso di sconfitta i romani potranno brindare alla salvezza, mentre Campogiani e compagni dovranno passare dalla finale, che avrà un’altra asperità che si va ad aggiungere a quelle già presenti. Bisogna dimenticare come è avvenuta la sconfitta di sabato scorso, ovvero con la stessa moneta della sfida di regular season, con il canestro decisivo per il successo di Palocco arrivato solo negli ultimi secondi del confronto. I rossoneri, che potranno fare leva su tutto il roster a disposizione, dovranno unirsi l’un l’altro con il pubblico per raggiungere una vittoria fondamentale a tornare sabato a Roma per gara3. Gli ultimi mesi ci hanno fatto capire che la Ste.Mar 90 rende al meglio solo quando gioca con una difesa granitica, come accaduto contro Bracciano, altrimenti ci mette poco a balbettare. Vincere contro Palocco è una missione possibilissima, come dimostra il fatto che il quintetto di Afflitto in stagione è stato senza vincere lontano da casa per 10 partite consecutive, anche se appena due mesi fa è riuscito nel suo intento proprio a San Gordiano. Ste.Mar 90-Palocco sarà arbitrata dai fischietti romani Francesco Daniele ed Alessia Quaranta. «Questa sera si punterà sulla voglia di rivalsa – afferma coach Gabriele La Rosa – che abbiamo dopo aver perso una partita che poteva essere nostra. Dovremmo giocare intelligentemente, respingere gli attacchi di Palocco ed essere più cinici noi al tiro». Intanto non arrivano buone notizie dagli altri campi. Alfa Omega ha vinto in due gare la serie playout contro Basket Roma e si è guadagnata la salvezza. Questo significa che i capitolini dovranno disputare la finale, contro una tra Ste.Mar 90 e Palocco. E se questo dovesse accadere, anche nell’atto conclusivo degli spareggi salvezza, Campogiani e compagni dovranno disputare due gare su tre in trasferta, in quanto i giallorossi hanno chiuso in una posizione migliore la regular season. Questo vuol dire anche che i rossoneri, per salvarsi, da qui al termine della stagione dovranno vincere almeno una volta lontano da casa, cosa che, ricordiamo, non succede da novembre.

