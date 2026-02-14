Si chiude con una sconfitta il derby del litorale tra la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia e Bracciano Basket: al PalaRiccucci finisce 69-76 per i lacustri, al termine di una gara intensa che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri. Una sfida molto sentita, non solo per la classifica ma anche per la vicinanza geografica tra le due realtà, che ha acceso il pubblico sugli spalti.

La squadra di coach Gabriele La Rosa aveva bisogno di punti per restare agganciata alla zona playoff e chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza. Bracciano, già dentro la griglia playoff, parte meglio: 13-21 nel primo quarto, con gli ospiti più fluidi in attacco e capaci di colpire nel pitturato. La Ste.Mar fatica a trovare ritmo, ma nel secondo periodo reagisce con orgoglio. Le giocate di Mastropietro e Rizzitiello riportano energia e il parziale di 20-19 consente di andare all’intervallo sul 33-40.

Nel terzo quarto i rossoneri rientrano con determinazione, trovano il pareggio e riaccendono il PalaRiccucci. Proprio nel momento migliore, però, subiscono un 12-0 che spezza l’inerzia e porta il punteggio sul 50-58 al 30’. L’ultimo periodo è combattuto: sul 62-62 a 4’ dalla fine sembra poter cambiare tutto, ma nel finale Bracciano è più lucido, sfrutta ogni disattenzione e chiude i conti sul 69-76.

Tra i singoli spiccano i 16 punti di Mastropietro e i 13 di Bezzi. In classifica la Ste.Mar resta penultima insieme alla Petriana, con otto punti di vantaggio sul fanalino di coda Palocco ma a -4 dalla zona playoff quando mancano cinque giornate alla fine della regular season. Il margine per sperare c’è ancora, ma servirà continuità. Prossimo appuntamento il 28 febbraio a Roma contro Vigna Pia, in una sfida che può valere una fetta importante di stagione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA