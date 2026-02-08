La Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia esce sconfitta dal parquet di Pass Roma al termine di una gara combattuta e dal grande peso specifico per la corsa salvezza e per la rincorsa ai playoff del campionato di Serie C. Il punteggio finale, 66-60, fotografa una partita equilibrata in cui i rossoneri hanno lottato fino agli ultimi minuti senza riuscire a completare la rimonta. I ragazzi guidati da coach Gabriele La Rosa partono bene e chiudono avanti il primo quarto 18-14, dimostrando subito il giusto atteggiamento e la determinazione a non lasciare campo libero agli arancioblù romani. Nel secondo periodo, però, Pass Roma cambia ritmo e trova il sorpasso, andando al riposo lungo avanti 34-38. La Cestistica, pur sotto di qualche lunghezza, resta concentrata e determinata a rientrare in partita, mostrando una buona capacità di reazione sia in difesa sia in attacco. Al rientro dagli spogliatoi Pass prova ad allungare grazie a buoni momenti offensivi e a sfruttare qualche errore dei civitavecchiesi, portandosi sul 56-51 al termine del terzo quarto. Nel quarto periodo la Cestistica prova a ricucire lo svantaggio: Campogiani e compagni spingono sull’acceleratore, tentando di trovare buone conclusioni dalla distanza. Nonostante gli sforzi, però, la formazione rossonera non riesce a completare la rimonta, cedendo 66-60 e dovendo così rimandare il sorpasso nella corsa verso la salvezza. Tra i protagonisti della Cestistica spicca Mastropietro, miglior realizzatore con 11 punti, seguito da Giorgino e Bezzi a quota 9 e da Price con 8. Nonostante il risultato negativo, la prestazione della squadra resta positiva per l’atteggiamento dimostrato contro un avversario diretto che si presentava alla sfida con due punti di vantaggio in classifica e la necessità di muovere la graduatoria per consolidare la salvezza.

«Abbiamo giocato una partita di carattere e fisicità - questo il commento di coach Gabriele La Rosa - Pass é una squadra completa e con talento. Siamo stati bravi a impattare la gara e finire +4 al secondo tempo. Nel terzo sapevamo che loro potevano rientrare, colpa anche nostra per aver fermato un po troppo la palla in attacco. Nell’ultimo quarto nonostante lo svantaggio iniziale di 5 di punti siamo andati avanti a 30” dalla fine ma una loro tripla a 10” dalla fine ha di fatto segnato la gara. Dispiace per i ragazzi perché hanno giocato bene, sono soddisfatto. La pallacanestro é anche questa e quando una squadra vince a pochi secondi dalla fine rimane l’amaro in bocca. Ora ci serve vincere in casa contro Bracciano per riamanere attaccati al gruppo a ridosso dei playoff».

Il distacco dalla zona playoff resta di quattro lunghezze, margine ancora recuperabile se la squadra riuscirà a garantire continuità di rendimento nelle prossime gare. Il vantaggio sul fanalino di coda Palocco rimane invece di otto punti, elemento che consente di proseguire il percorso con fiducia verso l’obiettivo primario della permanenza in categoria, senza rinunciare a lottare fino in fondo per i piazzamenti che valgono la post season. I parziali della gara raccontano l’equilibrio dell’incontro: 18-14, 34-38, 56-51, 66-60. Una partita che ha visto la Ste.Mar 90 rimanere a lungo in partita, giocando con determinazione e cercando costantemente di tenere alta la concentrazione. La prossima sfida rappresenta un’occasione importante per rialzarsi: sabato 14 febbraio alle 18:30 la Cestistica tornerà al PalaRiccucci per affrontare Bracciano, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e tornare a muovere la classifica in chiave playoff. Nonostante la sconfitta, la prestazione lascia segnali incoraggianti. La squadra ha mostrato compattezza, voglia di lottare e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide con fiducia e la consapevolezza che il margine per accedere ai playoff è ancora recuperabile. La Ste.Mar 90 dovrà continuare a lavorare sulla continuità, sulla gestione dei momenti decisivi e sulla capacità di chiudere le partite, ma il carattere messo in campo contro Pass Roma lascia ben sperare per le gare future.

