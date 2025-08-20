Due nomi nuovi per il Santa Severa Futsal. La società neroverde annuncia la firma, per la prossima stagione che vedrà il gruppo di David Dell’Università prendere parte al campionato di serie C2, di Daniele Cesarini. Si tratta di un laterale classe 2003, che vanta un importante percorso con l’Aranova, dove ha anche fatto parte del gruppo che ha affrontato il campionato di serie B.

«Sono contento di vestire i colori di questa società - ha dichiarato il nuovo arrivato – ringrazio il mister, la dirigenza e il presidente per avermi fortemente voluto nel progetto, nel quale credo molto. Sono sicuro di portare con me grinta, passione e tanta voglia di fare bene».

L’altro nome nuovo, anche se in realtà molto conosciuto, è quello del portiere Pierluigi Poduti, che dopo un periodo di lontananza, torna ad abbracciare il Santa Severa. L’estremo difensore è molto conosciuto nell’ambiente del futsal locale ed ha giocato, tra le altre, con Atletico, Futsal Academy ed Evergreen. Intanto la società ha annunciato anche che Lorenzo Stramaccioni è entrato a far parte del Santa Severa, dove curerà la preparazione atletica, e che c’è stata la conferma di Jeanpier Gaone, ormai una bandiera neroverde, che giocherà in squadra per la decima stagione consecutiva.

@RIPRODUZIONE RISERVATA