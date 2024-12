CERVETERI - Sguardo rivolto al futuro per le ragazze del Cerveteri Women. Al primo anno in assoluto insieme, dopo aver concluso il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia, le ragazze del calcio etrusco continuano ad allenarsi con due obiettivi importanti: la Coppa Lazio, che inizierà a fine maggio, e rafforzare la rosa per la prossima stagione.

In queste ore infatti hanno lanciato sui social la campagna “Gioca con noi”, con la quale cercano ragazze che vogliano provare l’esperienza di militare in una squadra di calcio ad undici che disputa un vero e proprio campionato.

La squadra è interessata sia a ragazze alla loro prima esperienza, ma, chiaramente, anche a profili che già hanno militato in altre formazioni.

Non ci sono limiti di età: dai 14 anni in su, tutte le interessate possono chiedere di entrare a far parte della grande famiglia, come l’ha definita anche il sindaco Gubetti, del Cerveteri Women. Per informazioni, è possibile contattare la squadra sui profili Facebook e Instagram oppure recarsi direttamente al Campo Enrico Galli di Cerveteri.

