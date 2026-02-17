Cresce sempre di più la scuola calcio del Città di Cerveteri, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento dalla FIGC come settore Elite di terzo livello. Un traguardo importante, frutto del lavoro costante del team guidato da Altamura e Ricci, che in questi anni ha portato a numeri significativi e a risultati in grado di ispirare fiducia all’interno dell’ambiente.

«Siamo abbastanza fiduciosi – ha spiegato il presidente Andrea Lupi –. La scuola calcio vanta un numero elevato di iscritti, a riprova del lavoro fatto sul campo che ci sta dando grandi soddisfazioni. Questo encomio, arrivato dalla federazione, è merito di chi coadiuva il vivaio, impegnandosi con professionalità e serietà. Siamo davvero contenti».

Il riconoscimento come settore Elite conferma la crescita del progetto giovanile del Città di Cerveteri e consolida la scuola calcio come punto di riferimento per i giovani talenti del territorio, puntando a coniugare formazione tecnica e valori sportivi fondamentali.

