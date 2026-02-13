È una trasferta insidiosa quella che attende il Cerveteri domani mattina alle 11 sul campo del Real Campagnano, squadra rivelazione del campionato e capace finora di collezionare risultati importanti. Per Pelizzi e compagni l’obiettivo è interrompere il digiuno di vittorie che dura da un mese e ritrovare un successo lontano da casa che manca dal 19 ottobre, quattro mesi esatti.

Gli etruschi dovranno fare a meno degli squalificati Ferruzzi e Bezziccheri, entrambi fermati dal giudice sportivo. In campo dal primo minuto Ardel e Pelizzi, che domenica scorsa ha giocato solo un tempo a scopo precauzionale.

«Non è un periodo favorevole, ma abbiamo tutte le caratteristiche per riprendere la marcia. Serve una vittoria per il morale, più che per la classifica. Non ho ancora novanta minuti nelle gambe dopo lo stop, ma siamo motivati al massimo per affrontare una squadra che non regala nulla. Dobbiamo portarci a casa un risultato positivo».

