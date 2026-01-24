Scontro al vertice al Galli, dove il Cerveteri affronta questa mattina alle 11 il Pianoscarano con cui condivide il terzo posto. Gli etruschi dopo la sconfitta a Ladispoli si proiettano a una gara che vogliono vincere, con l'obiettivo di riprendere la marcia nell'alta classifica. Contro i viterbese, mister Ferretti non può contare su Patrascu e Tancredi, per il resto tutti a disposizione in quella che è una gara fondamentale sia per il morale che per la classifica.

«Spero che la partita di domenica, persa malamente, sia ormai acqua passata - dice Ferretti - Giocheremo contro un avversario in salute, continuo nei risultati, che dobbiamo battere per ritrovare fiducia. Purtroppo la debacle di domenica, per la quale sono rimasto amareggiato anche io, non è stata accettata dalla tifoseria, che più di noi ci teneva a vincere.

Ripartiamo da una partita significa, molto fondamentale per la classifica. Affronteremo il Pianoscarano con la stessa concentrazione e determinazione di sempre, servono tre punti, speriamo di poterli raccogliere. Riscattarci è un nostro obbligo verso i tifosi, impagabili come sempre, passionali e calorosi come non si vede in queste categorie. Siamo compatti, nella stessa direzione».

@RIPRODUZIONE RISERVATA