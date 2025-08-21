Primi giorni di lavoro per il Cerveteri, primo step di sedute fisiche - tecniche per valutarne le condizioni. La formazione cerite è stata accolta anche da alcuni tifosi, che sulle tribune del Galli assistono agli allenamenti diretti da Marco Ferretti.

«C'è molto impegno da parte dei ragazzi, mi seguono, ne sono contento, perché li vedo coinvolti. Non posso dire altro. Da pochi giorni che ci alleniamo, quello che mi entusiasma è la loro voglia, stiamo curando alcuni aspetti sulla fase difensiva e a centrocampo», ha detto Ferretti. Intanto è stata fissata la prima amichevole sabato 30 agosto a Tolfa, dove saliranno tanti tifosi verdazzurri.

«Ho notato che ci sono tifosi sugli spalti ad assistere agli allenamenti, spero che siano continui anche nel corso del campionato», conclude il tecnico verdazzurro.

