Euforia in casa verde azzurra dopo il successo a Pescia Romana. I Cervi vincono una gara spigolosa, contro un avversari coriaceo, che fa meglio in dieci uomini per 45 minuti. Gli etruschi vincono la seconda gara stagionale, primo successo lontano da casa. Per mister Ferretti una gara da due volti.

«Rispetto ad altre partite, dove abbiamo disputato i due tempi alla stessa maniere, a Pescia abbiamo offerto un bel primo tempo, meno nella ripresa, dove ci siamo rilassati per via del 2 a 0. Ottimo primo tempo, non è una stata una ripresa spumeggiante, anche se in realtà abbiamo rischiato poco», ha commentato mister Ferretti". I goal di Patrascu e Falco, infatti, regalano ai tifosi una vittoria pesante sia per morale sia per la classifica.

«E' la seconda vittoria di fila, stiamo risalendo la china, era una questione di domeniche, Le prime tre gare abbiamo raccolto poco rispetto a quanto prodotto. Spero che il momento nero sia alle spalle, vogliamo dare seguito al buon periodo, non bisogna mollare in centimetro. In me c'è stata fiducia e ottimismo, ora continueremo a lavorare e ad impegnarci per proseguire in questa direzione».

