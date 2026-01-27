Anche domenica con il maltempo, erano tanti i tifosi sugli spalti del Galli. Incitamento per novanta minuti, peccato per la sconfitta che tifosi e squadra non hanno meritato. Il settore del tifo più caldo, si è composto da tanti ragazzi, uniti nel sostenere la formazione etrusca. E domenica sugli spalti, a cantare forza Cerveteri, c'erano un cerveterano da anni a Milano ad assistere alla squadra a cui molto legato.

Un figlio d'arte Giuseppe Bramucci ( foto a sinistra) , suo padre Paolo scomparso recentemente è stata una figura emblematica del calcio giovanile cerite, avendo avuto il merito di far crescere tanti ragazzi , ricoprendo incarichi da responsabile. Purtroppo per Giuseppe ha dovuto assistere a un sconfitta, anche da Milano segue i verde azzurri attraverso i social. E ha promesso che ritornerà sugli spalti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA