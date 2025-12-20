Per concludere l'anno in bellezza, i tifosi al Cerveteri chiedono una vittoria. I verdeazzurri al Galli, ore 11, affrontano la Duepigreco, squadra che dopo un avvio stentato, è reduce da tre vittorie di fila. Per i Cervi, quindi, è propizia l'occasione per fare un bel regalo di Natale ai tifosi. Buona notizia sul fronte dei rientri, con bomber Bezziccheri che sarà della gara dal primo minuto. Così come Bracaglia e Dato, fino a mercoledì a mezzo servizio. Per far sognare i tifosi, entusiasti del cammino di Piano e compagni, contro i capitolini serve un successo. In casa gli etruschi sono stati sconfitti una sola volta, nella seconda giornata dal Ladispoli.

«Il nostro stadio è un fortino, abbiamo l'appoggio dei tifosi che aumentano sempre di più. Ci incoraggiano , seguendoci anche in trasferta e in noi c'è la voglia di fare il massimo, di dare il cento per cento - ha raccontato il capitano Simone Piano - . Domenica sarà una gara delicata, di fronte avremo una formazione in crescita, per la quale ci vuole la massima concentrazione».

@RIPRODUZIONE RISERVATA