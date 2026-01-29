Nonostante le due sconfitte, l'entusiasmo della tifoseria del Cerveteri rimane immutato, e a Capranica, domenica alle 15, si prevedono una cinquantina di tifosi. I gruppi organizzati si muoveranno in auto per sostenere la truppa di Ferretti, che dovrà privarsi di Patrascu, Polucci , Tancredi e il portiere Ciaccia.

I Cervi se la vedranno con una squadra a cui mancherà l'ex Rizzo, in verdazzurro in Eccellenza, quando si salvò con Ferretti in panchina. Quella di domenica potrebbe essere la gara del riscatto, per riprendere i punti regalati al Ladispoli e domenica al Pianoscarano. In direzione Capranica, non lontana da Cerveteri, il fatto che ci saranno tifosi al seguito è uno sprone alla squadra, che quest'anno ha potuto contare su una tifoseria costante e calorosa

