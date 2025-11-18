La Centumcellae ha svelato i nomi caldi che entrano a far parte dell’organigramma tecnico della società. C’era attesa per lo spostamento del sipario, anche perché da tempo si attendeva il loro annuncio. Simone Feoli è il nuovo allenatore della prima squadra, prendendo il posto di Roberto Barbaro, che sta proseguendo la sua esperienza in biancorosso, ma come mister delle giovanili. Quindi il direttore generale avrà anche il ruolo di tecnico della formazione che prenderà parte al prossimo campionato di serie C.

Altra novità importante riguarda la casella di direttore sportivo, che viene occupata da Fabio Cattaneo, che dopo diversi anni di assenza dal mondo della pallanuoto civitavecchiese rientra con questa qualifica. Cattaneo è stato per anni giocatore della Snc, anche ai tempi della serie A1, ed ha anche girato nella sua carriera, vestendo, tra le altre, le calottine di Ortigia e Torino. Da allenatore il suo nome è stato legato principalmente alla Coser, che più volte ha guidato alla salvezza nel campionato di serie A2. Ora tanta energia e tanta carica per questo nuovo percorso.

«Ho scelto di tornare - afferma Fabio Cattaneo - dopo gli intensi contatti con Alessio Lucaroni e Jonathan Civero. Vedo una pallanuoto civitavecchiese che non riesce più a raggiungere certi risultati, per questo motivo ha deciso di fare qualcosa di positivo. Non siamo più riusciti a mantenere come città categorie importanti. La mia intenzione è di lavorare bene con i ragazzi, il nostro primo obiettivo è la crescita dei giovani. Feoli ha una bella idea della pallanuoto giocata e conosce bene gli ambienti».

«La stagione sta andando benissimo - dichiara il vice presidente Alessio Lucaroni - anche se questa è l’annata più difficile della storia della Centumcellae, per i noti problemi di impiantistica. Abbiamo un progetto molto ambizioso e siamo contenti della presenza di Cattaneo. Il problema fondamentale sono gli spazi acqua,c he abbiamo in qualche modo sistemato con la storica collaborazione con la Coser per lo Sport Garden. Però gli spazi sono ridotti. Noi siamo molto ottimisti, abbiamo un progetto a medio e lungo termine.

Ma dove giocherà le partite casalinghe la Centumcellae? «Andremo alla Wellness di Roma - spiega il dirigente Giorgio Morotti - che si trova vicino alla sede della Regione Lazio. E’ omologata per serie C e giovanili. Bene lo Sport Garden, ma per fare partitelle stiamo andando in altri impianti. Il Comune si metta una mano sulla coscienza e risolva la questione impiantistica, questi ragazzi lo meritano».

