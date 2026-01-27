La stagione 2026 dell’Eurotour si apre nel migliore dei modi per Cecilia Pampinella, che conquista un prestigioso terzo posto nella prima tappa del circuito internazionale, andata in scena nel weekend a Düsseldorf, in Germania, all’interno della fiera nautica Boot Düsseldorf. Una competizione spettacolare e unica nel suo genere, disputata in una piscina davanti a un pubblico numerosissimo, con batterie da 120 metri uno contro uno, che hanno reso ogni sfida una vera e propria finale anticipata. In gara atlete provenienti da 12 Paesi, con il meglio del panorama mondiale della specialità.

L’atleta civitavecchiese ha dimostrato grande solidità e condizione fisica, riuscendo a farsi strada tra le migliori interpreti della disciplina e fermandosi solo davanti a nomi di assoluto rilievo internazionale. In finale per il titolo si sono affrontate la spagnola Alba Frey, vincitrice grazie a una manovra impeccabile in boa, e la portoricana Mari Carmen Rivera, due volte campionessa dell’Eurotour. Pampinella ha invece avuto la meglio sull’argentina Juliette Du Haime, assicurandosi il gradino più basso del podio. Un risultato che vale molto più di una semplice medaglia: il terzo posto certifica un avvio di stagione positivo e conferma Cecilia Pampinella tra le protagoniste del circuito europeo.

«Sono molto contenta – ha commentato – soprattutto perché mi sono confrontata con le atlete più forti al mondo. È un segnale importante per il prosieguo della stagione».

