Niente regalo sotto l’albero per i tifosi: finisce 1-1 sul campo del Tarquinia e l’Academy si mette almeno alle spalle un 2025 da dimenticare al più presto. Ci avevano creduto i rossoblu dopo la rete, la prima in questa stagione, della giovane mezzala Cecchinelli. Poi nella ripresa gli uomini di Caputo hanno rimesso le cose in chiaro con Pastorelli ma per gli ospiti grida vendetta quel gol annullato a 2 minuti dal triplice fischio con Modesti che aveva insaccato da due passi. Ora si fa dura per quel terzo posto, valido per i playoff, lontano 7 punti. I ragazzi di mister Mastrodonato dovranno partire forte ed effettuare un girone di ritorno con i fiocchi. Formazione inedita per il Ladispoli. Somma tra i pali, in difesa ce la fa Barilaro al centro con Cruciani (il capitano), poi Urbani e Tamburrini completano il pacchetto arretrato. Centrocampo composto da D’Angeli play con Cecchinelli (Guerra è squalificato). Poi Felici e Fortuna esterni e bomber Modesti supportato dall’ultimo arrivato Parravano, un under classe 2007. Pelizzi, prodotto del settore giovanile, ancora fuori rosa. Il Tarquinia è motivato e prova a partire col piglio giusto ma alla prima vera chance passa il Ladispoli. Al 16’ Modesti parte in contropiede sulla destra e serve un assist preciso per l’accorrente Cecchinelli che supera Del Duchetto con un rasoterra preciso. C’è ancora un’altra possibilità con D’Angeli che pesca Fortuna, il mancino fredda ancora il portiere ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Non succede più nulla. Nella ripresa già al 9’ il Tarquinia pareggia. La Rosa sulla destra trova Pastorelli che di piattone supera Somma forse tradito pure dal rimbalzo della sfera. Al 20’ accelerazione di Fortuna che taglia per Modesti, la sua conclusione è alta. Risponde Serpente sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un colpo di testa fuori non di molto. Il match cambia intensità, entrambe la vogliono vincere. Poi il giallo a 2 minuti dalla fine quando D’Angeli si incunea in area, serve Modesti che segna a porta vuota ma il gol viene annullato per fuorigioco tra le proteste dei ladispolani.

IL TABELLINO. Tarquinia: Del Duchetto, La Rosa (34’ st Liberati), Verdi, Marcomeni, Zolla, Mellini, Clemente (38’ st Fanali), Serpente, Ver Meer (31’ st Giorgi), Pastorelli, Franceschi (46’ st Cataldi). A disposizione: Caputo, Gravina, Trebisondi, Cecchini, Pavanelli. Allenatore: Caputo.

Ladispoli: Somma, Urbani, Tamburrini, Cecchinelli (34’ st Botteghelli), Barillaro (1’ st Barros), Cruciani, Felici (20’ st Sabbatini), D’Angeli, Modesti, Fortuna (42’ st Di Lullo), Parravano (20’ st Tasselli). A disposizione: Manetti, Da Soller, Romagnoli, Facecchia. Allenatore: Mastrodonato.Arbitro: Seccia di Roma 1. Assistenti: Gookooluk di Civitavecchia e Di Nicola di Ciampino.

Reti: 16’ pt Cecchinelli (L), 9 st’ Pastorelli (T).

NOTE. Ammonti: La Rosa e Pastorelli (T); Parravano e D’Angeli (L).

