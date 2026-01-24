Arriva la prima di due gare ravvicinate dal grande valore per la classifica per il Civitavecchia Rugby. Questa domenica e quella successiva, il primo febbraio, i biancorossi se la vedranno contro le due dirette inseguitrici e cercheranno di tenere quel primo posto mai abbandonato dalla prima giornata del campionato di serie A. La prima tappa di questo mini ciclo importante è in programma domani al Moretti Della Marta.

Alle 14.30 il Crc riceverà la visita de L’Aquila Rugby nell’ultima giornata d’andata del girone 4. A rendere evidente l’importanza della partita più di ogni altro discorso è la classifica che vede la squadra guidata da Umberto De Nisi al primo posto a punteggio pieno con 40 punti e gli abruzzesi che seguono in terza posizione con 24 punti. Gara importante come detto e il tecnico Umberto De Nisi chiama a raccolta i tifosi civitavecchiesi.

«Siamo arrivati all’ultima giornata del girone d’andata – spiega l’allenatore del Civitavecchia Rugby De Nisi – che giocheremo al Moretti-Della Marta. Per una gara di cartello mi aspetto un pubblico importante anche perché affrontiamo una squadra storica che anni fa ha anche vinto lo scudetto. Li conosciamo bene e nella passata stagione ci hanno messo in difficoltà con la loro aggressività che è il punto di forza. Noi però adesso siamo tornati in grande forma e vogliamo imporre il nostro gioco cercando di eliminare quei momenti di calo che abbiamo avuto con l’Amatori Napoli. La squadra si è allenata bene e mi aspetto un risultato e una prestazione importanti».

@RIPRODUZIONE RISERVATA