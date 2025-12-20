Impresa dell’Evergreen sul campo della capolista. I gialloblù espugnano Fiumicino battendo 2-1 il Real al termine di una gara intensa, maschia e combattutissima, decisa soltanto all’ultimo respiro. La squadra di Fabrizio Fattori approccia la partita con grande personalità e passa in vantaggio al 17’ del primo tempo grazie alla rete di Mojoli, premiando una fase offensiva coraggiosa contro la prima della classe. Nella ripresa il Real Fiumicino trova il pareggio al 3’, ma l’Evergreen non si disunisce, resta compatta e regge l’urto anche grazie a un paio di interventi decisivi del portiere Simonante. Quando il pareggio sembra ormai scritto, all’ultimo minuto Butuc trova il guizzo vincente che vale tre punti pesantissimi. Un successo che proietta l’Evergreen al quarto posto in classifica, a soli due punti dalla zona playoff, confermando l’ottimo momento di una squadra partita con l’obiettivo salvezza ma ora capace di guardare più in alto.

Torna finalmente al successo l’Atletico Civitavecchia, che al San Liborio Stadium supera 3-1 il San Giovanni Evangelista, centrando la prima vittoria di Fabrizio Nunzi nel suo ritorno in panchina. L’avvio è complicato: al 3’ i capitolini passano in vantaggio sfruttando una ripartenza. La reazione dei gialloblù è però immediata e veemente, con un palo e una traversa colpiti nel corso del primo tempo. Il meritato pareggio arriva al 19’ con Notarnicola, autore di un gran sinistro. Al 28’ il sorpasso è firmato da Leone, bravo a finalizzare sotto porta un rapido scambio con Donati. Nella ripresa l’Atletico continua a spingere, colpisce un altro palo con Leone e chiude definitivamente i conti all’11’ con Nistor, ancora su assist di Notarnicola.

«L’errore iniziale ci ha complicato la questione – commenta Nunzi – ma siamo stati tranquilli e bravi a portarla a casa, anche con gol pregevoli. Creiamo tanto ma segniamo poco, è un difetto che stiamo continuando ad avere. Sono molto soddisfatto: era uno scontro diretto e questi tre punti prima di Natale sono davvero d’oro».

Vittoria in scioltezza per il Quartiere Campo dell’Oro, che sfrutta al meglio il turno casalingo superando 5-1 il fanalino di coda Balduina al Vittorio Tamagnini. La squadra di Umberto Di Maio domina sin dalle prime battute: Moretti sblocca all’11’, poi arrivano i gol di Trappolini e Pernelli. Nella ripresa ancora Pernelli firma il 4-1 con una splendida azione personale, prima del primo gol in gialloverde di Tiberi.

«Siamo stati bravi a metterla subito dalla nostra parte – afferma Di Maio – abbiamo concluso al meglio l’anno e ora dobbiamo ripartire con convinzione in vista dei prossimi appuntamenti».

Chiude il quadro il punto di platino conquistato dal Santa Severa, che ferma sul 4-4 il Grande Impero al Pala De Angelis. Contro la quarta forza del campionato, i neroverdi mettono in campo cuore, intensità e qualità, trascinati dalla doppietta del capitano Gaone e da quella di Maggi, al secondo doppio gol consecutivo dal suo arrivo.

«Loro sono forti – spiega David Dell’Università – ma gli abbiamo tenuto testa alla grande. Un po’ di rammarico per il secondo tempo c’è, ma questo punto ci dà fiducia e speranza».

