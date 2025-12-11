In casi come questi potremmo dire che buon sangue non mente. Il giovanissimo atleta civitavecchiese Orlando Lisi ha conquistato il miglior tempo italiano nei 200 stile libero Esordienti A nel settore Finplus. Lisi è un cognome particolarmente conosciuto ed infatti Orlando è il figlio dell’allenatore della Nautilus di pallanuoto, Daniele. Civitavecchia può quindi festeggiare un nuovo talento del nuoto.

Il tritoncino ha messo a segno un risultato di assoluto prestigio. Un primato che non arriva per caso, ma è il frutto di un percorso costruito con cura, dedizione e una struttura tecnica solida alle spalle. Il giovane atleta, cresciuto nel vivaio locale, si allena quotidianamente tra gli impianti di Tarquinia e il Centro Federale Viterbo, una delle realtà più qualificate della regione per la formazione dei nuotatori agonisti.

Lisi è tesserato per la Finplus, società che gestisce il centro federale e che negli ultimi anni sta consolidando una vera scuola di eccellenza del nuoto giovanile. A guidare il suo percorso tecnico sono Attilio Boni tecnico capace di far emergere qualità e potenziale dell’atleta con un metodo di lavoro moderno, rigoroso e orientato alla crescita a lungo termine, e Lorenzo Biagini, allenatore del centro federale e punto di riferimento per molti giovani velocisti e mezzofondisti.

«Un ringraziamento particolare – dichiarano dallo staff tecnico – va al direttore del centro federale Fabrizio Frascella, che ha accolto l’atleta nella struttura riconoscendone sin da subito talento e attitudine. Non è un caso che proprio al centro federale risuoni ormai da anni un motto che è diventato filosofia: “Dove crescono campioni”. Il primo tempo italiano di Orlando Lisi rappresenta una tappa importante, ma non un traguardo definitivo. Per il giovane civitavecchiese, infatti, questo risultato è solo l’inizio di un percorso che potrebbe portarlo molto lontano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA