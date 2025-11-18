Seconda vittoria stagionale della DM 84 Cerveteri, che batte di misura in casa il Sutri. Finisce 1- 0 la gara alla Due Casette, grazie al goal di Mattia Ferico su calcio di rigore. Tre punti fondamentali per il morale, ma anche per la classifica, dal momento che i diemmini si sono portati a 7 punti.

«Nelle ultime due gare in casa abbiamo vinto, segno che davanti al nostro pubblico riusciamo ad esprimerci meglio e a collezionare delle buone prestazioni. Dovremmo invertire la rotta lontano da casa, ci manca un pizzico di cattiveria per chiudere le gare , e non perderle per errori - ha detto il tecnico Francesco Campoli - è un campionato difficile, fino ad ora ci siamo confrontati, uscendone bene , contro le grandi. Domenica abbiamo una partita insidiosa sul campo di Ronciglione, che viene da un periodo difficile. Avrò il piacere di incontrare Antolovic, che quando era a Cerveteri mi aveva come giocatore. Sarà bello rivederlo».

