Basket Ladispoli sempre più attivo nella campagna trasferimenti in vista della nuova stagione. L’obiettivo del club rossoblù è costruire un organico per vincere il campionato di Serie D, in questa ottica particolarmente importante è l’arrivo di Luca Stian Ukmar , guardia, nato in Norvegia ma di nazionalità italiana. Uno di quegli atleti che fanno la differenza dal perimetro, esperto di campionati complicati come Serie D e Promozione, ha già dimostrato le sue enormi doti con la casacca della Supernova Fiumicino la scorsa stagione con una media di 15 punti a gara.

Un atleta di 25 anni che porterà al Basket Ladispoli le sue grandi qualità offensive. Si delinea quindi sempre più il roster del Basket Ladispoli che così dopo l’arrivo di Taraddei, Alfarano, Della Rovere, Cipriani , Maisto e Beolchi mette a segno un altro colpo di assoluto valore per consegnare al coach Fabrizio Fabbri una squadra vincente.

«Conosco Luca da avversario – afferma il tecnico Fabbri – e quando si è presentata l’opportunità di averlo con noi ho detto al Presidente Albano di procedere spedito. Lui ha voluto fortemente noi, per avere un ruolo da protagonista e noi lui. Il roster prende sempre più forma. Ma faremo ancora qualcosa per presentarci attrezzati al via di una stagione dove la qualità tecnica della Serie D è sempre maggiore». Entusiasta anche il nuovo arrivato che scalpita per scendere in campo.

«Sono molto contento – dice Luca Stian Ukmar – di far parte di questo nuovo progetto e della squadra che stiamo formando. Penso che possiamo fare molto bene nel campionato e spero di dare il mio contributo. Darò il meglio di me come ho sempre fatto. non vedo l’ora di tornare in campo». Anche i tifosi del Basket Ladispoli sognano una squadra da vertice per una stagione che si prospetta foriera di soddisfazioni.

