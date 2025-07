Giunge al momento culmine l’esperienza alle Universiadi per Stefano Ballarini. L’Italia, dove è presente il centroboa santamarinellese, ha superato un altro scoglio ed ha ottenuto l’accesso alla semifinale nell’evento che si sta svolgendo alla piscina scoperta di Duisburg. Davvero pochi problemi per il sette del ct Mario Fiorillo, che si è sbarazzata dalla Nuova Zelanda per 24-6 nel turno dei quarti di finale.

Ma la mente è già rivolta alla semifinale che si disputerà questo pomeriggio alle 18. Gli azzurrini si troveranno di fronte un avversario temibile come i padroni di casa della Germania, che, come sappiamo, proveranno a dare tutto per arrivare fino in fondo. Nell’altra semifinale scontro tra Ungheria e Stati Uniti. Ballarini ha tutta la voglia di vincere questa manifestazione internazionale, che accrescerebbe il suo bagaglio tecnico nel mondo della pallanuoto che conta.

