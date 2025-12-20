Grandi soddisfazioni per la Cosernuoto Aniene ai Campionati a squadre validi per la Coppa Brema a Milano. Protagonista della giornata è stato Lorenzo Ballarati, autore di una prestazione straordinaria nella staffetta 4x100 stile libero, partendo come primo frazionista e abbattendo il muro dei 47 secondi con un eccellente 46"80. A metà percorso aveva già dimostrato grande ritmo con un 22"20, confermando di aver assimilato al meglio l’esperienza degli Assoluti. Inoltre, nella staffetta 4x100 mista del mattino, si era già messo in luce con un lancio da 46"40. Un segnale chiaro che, con determinazione e consapevolezza, si possono raggiungere traguardi importanti.

«Lorenzo ha dimostrato grande maturità e precisione – commenta l’allenatore Fabio De Santis – gestendo la gara con calma e lucidità. È un segnale importante non solo per lui, ma per tutta la squadra: siamo riusciti a chiudere l’anno con un risultato di alto livello». La Coser Aniene può così godersi questo successo, chiudendo il 2025 con il morale alle stelle e con la consapevolezza che il lavoro svolto negli ultimi mesi ha portato risultati concreti.

«La stagione si chiude nel migliore dei modi – aggiunge De Santis – ma non ci fermiamo. Anche durante le feste proseguiranno gli allenamenti, con l’obiettivo di arrivare al nuovo anno preparati al massimo e puntare a nuovi traguardi». La staffetta di Ballarati resta il simbolo di un anno intenso e ricco di progressi, lasciando spazio a entusiasmo, fiducia e ambizioni importanti per la stagione futura. La Coser Aniene conferma così di avere tutte le carte in regola per continuare a crescere e sorprendere.

