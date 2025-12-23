Il sorteggio di Coppa Lazio di Serie C2 ha messo nuovamente di fronte l’Atletico Civitavecchia e il Don Bosco Cinecittà, rievocando il precedente della Final Four di tre stagioni fa. Un accoppiamento di grande fascino per gli ottavi di finale, che vedrà protagoniste due realtà che hanno intenzione di proseguire il loro cammino nella competizione. L’andata è fissata per il 13 gennaio alle ore 21 al San Liborio Stadium, mentre il ritorno si disputerà il 28 gennaio alle 21.30 sul campo del Don Bosco.

La formazione romana si presenta all’appuntamento forte del secondo posto in classifica nel girone D, a sei lunghezze dalla vetta, confermandosi avversario solido e ambizioso. Dal canto suo l’Atletico guarda alla doppia sfida con entusiasmo e rispetto. Dalla società gialloblù fanno sapere: «La sorte ci ha messo di nuovo di fronte una grande società come il Don Bosco Cinecittà. Questo incrocio ci onora e ci carica ancora di più: agli ottavi arrivano le migliori e vogliamo giocarci le nostre chance fino in fondo, provando a ripetere l’impresa del passato».

Un elemento importante in vista del ritorno sarà il calendario: il turno di riposo in campionato previsto per il 24 gennaio permetterà ai ragazzi allenati da Fabrizio Nunzi di preparare la gara decisiva senza ulteriori impegni, con l’obiettivo di arrivare al meglio a una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

