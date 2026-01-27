Prestazione maiuscola dell’Atletico Focene di mister Cuffaro, che nella 16esima giornata del girone C di Prima Categoria, si impone con un netto e inequivocabile 6-0 sul campo del Selva Candida. Una gara senza storia, dominata dagli ospiti dall’inizio alla fine, che conquistano tre punti pesantissimi grazie a una prova corale di grande qualità. Il match si mette subito sui binari giusti per il Focene già nella prima frazione di gioco, quando Alessandrini apre le marcature dimostrando impeccabile freddezza sotto porta. Lo stesso calciatore si ripete poco dopo, firmando la doppietta personale e indirizzando definitivamente la gara. È una mattinata da incorniciare anche per Diaz, che tra primo e secondo tempo trova due volte la via del gol, a dimostrazione del momento positivo e del dominio offensivo dei suoi. Nella ripresa il copione non cambia. L'Atletico Focene continua a spingere e ad allargare il divario, con Leoni e Scudieri anch'essi iscritti al tabellino. Troppa la differenza vista sul terreno di gioco, con i focenesi protagonisti in positivo di un incontro a senso unico. Per il Selva Candida un turno horror, figlio di una prestazione opaca che lascia pochi appigli e la sensazione di esser rimasti con la testa negli spogliatoi. Per il Focene, invece, una vittoria roboante che dà fiducia ed entusiasmo.

