Dopo la nomina di mister Leoni sulla panchina dell'Under 16, l'Atletico Focene è pronto a dare ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva. Quest'ultima, con il consueto ritiro estivo della prima squadra e in virtù dell'annata 2025-2026, si svolgerà nella suggestiva cornice di Rocca di Cambio (L’Aquila). Il raduno in terra abruzzese si terrà da venerdì 29 agosto a martedì 9 settembre prossimo, in preparazione all'imminente campionato di Prima Categoria, che vedrà il Focene impegnato a confermare la propria crescita sportiva.

ALLA SCOPERTA DI ROCCA DI CAMBIO. Rocca di Cambio, con i suoi 1500 metri di altitudine, è il comune più alto dell’Appennino centrale. Un luogo, senza ombra di dubbio, ideale per allenarsi, ritrovare la condizione fisica ottimale e rafforzare lo spirito di squadra. Il clima fresco e salubre, unito alle bellezze naturalistiche del territorio, rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi e lo staff tecnico. La preparazione sarà anche l’occasione per testare nuovi schemi tattici, valutare i nuovi innesti e consolidare lo spogliatoio in vista di un anno che si preannuncia combattuto e ricco di sfide.

