L’Atletico Focene, formazione militante in Seconda Categoria laziale, si prepara con entusiasmo alla nuova stagione sportiva, puntando sulla continuità e su nuovi innesti tecnici e dirigenziali di rilievo. La società ha confermato la fiducia a Mauro Pedone, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale, figura centrale nel progetto biancoazzurro. Stessa fiducia anche per mister Emanuele Cuffaro, che sarà nuovamente alla guida della prima squadra, forte del buon lavoro svolto nella stagione appena conclusa. Il club però non si ferma qui e annuncia importanti novità sul fronte del settore giovanile. Alla guida dell’Under 19 arriva mister Marco Stibel, tecnico preparato e con esperienza nella crescita dei giovani talenti. Sarà invece, ancora una volta, mister Alessandro Bordone a guidare l’Under 18, in un’ottica di continuità tra le varie fasce d’età e di sviluppo del vivaio. Novità anche nell’organigramma societario: il nuovo direttore sportivo vede il nome di Pietro Di Giulio, pronto a portare nuove idee e competenze nella costruzione della rosa e nella gestione dell’area tecnica. Con questo mix di continuità e rinnovamento, l’Atletico Focene si presenta ai nastri di partenza con ambizioni rinnovate e con l’obiettivo di consolidare la propria identità sportiva sul territorio.

