Partita spettacolare e ricca di emozioni quella andata in scena nella 12esima giornata del girone C di Prima Categoria, dove l’Atletico Focene di mister Cuffaro espugna il campo del Cesano al termine di una vera battaglia calcistica, infliggendo agli arancioneri la prima sconfitta stagionale. L’avvio di gara sorride alla formazione di casa, che parte con grande intensità e trova il vantaggio già al 5’: Antonazzi sfrutta una disattenzione difensiva e batte l’estremo difensore nerazzurro, facendo esplodere il pubblico locale. Il Cesano continua a spingere, ma l’Atletico Focene cresce alla distanza e al 25’ trova il pareggio con Larango, bravo a trasformare una punizione dal limite con una conclusione precisa. Il gol dà fiducia agli ospiti che, appena dieci minuti più tardi, completano la rimonta: Pedone finalizza una bella azione corale e firma l’1-2 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il Cesano non molla e rientra in campo con grande determinazione. Al 55' arriva il nuovo pareggio grazie a Montefoschi, subentrato ma già protagonista nella prima frazione, che ristabilisce l’equilibrio e riapre completamente il match. La gara resta intensa e combattuta, con occasioni da entrambe le parti e continui ribaltamenti di fronte. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 95' arriva l’episodio decisivo: Bracamonte, appena entrato dalla panchina, parte in contropiede, salta l’uomo e trafigge il portiere con un tiro preciso, siglando il gol del definitivo 2-3 che consegna tre punti pesantissimi all’Atletico Focene. Una vittoria di carattere per la squadra di Cuffaro, che dimostra ancora una volta personalità e cinismo. Per il Cesano, invece, arriva una sconfitta amara ma dopo una prestazione generosa, che non cancella quanto di buono fatto finora in campionato.

IL TABELLINO. Cesano-Atletico Focene 2-3.

Marcatori: 5' Antonozzi (C), 25' Larango (A), 35' Pedone (A), 55' Montefoschi (C), 95' (A).

Cesano: Otgon; Alaimo (42' Montefoschi), Mudano, Befani, Cricco, Di Maggio (70' El Farmawy), Antonazzi, Pezone (42' Pasqualini), Centioni, Mastrantonio (50' Simeoni), Benedetti (58' Cutarelli). A disposizione: Caravaggi, Neri, Galati, Giuntella. Allenatore: Flavio Pallucchini.

Atletico Focene: Molon; Leoni (75' Bracamonte), Larango, Rossano, Diofebbo, Benedetti, Sterpi, Pedone, Alessandrini (75' Pischedda), Bracamonte, Giacinti. A disposizione: Cortellesi, Scifoni, Boni, Palmieri, Ambrozie, Esposito, Scudieri. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

