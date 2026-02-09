Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Villa Guglielmi, impegnata su più fronti tra campionati nazionali e gare su strada. I colori sociali si sono messi in luce grazie a prestazioni di alto livello, spirito di squadra e tanta passione. Il risultato di maggior prestigio arriva dal campionato italiano di Cross Master, disputato a Rocca di Papa (Roma), dove Marco Cacciamani conquista una splendida medaglia d’argento nella categoria SM65. Il “capitano” della squadra ha coperto i 4 km del tracciato in 15:09, confermandosi ancora una volta atleta di grande affidabilità e riferimento per tutto il gruppo. Ottime notizie anche dalla CorriFregene 2026, corsa resa particolarmente impegnativa dal vento e dal percorso tecnico. Ben nove gli atleti dell’Atletica Villa Guglielmi al via, distribuiti sulle varie distanze. Nella 30 km, grande prova di solidità per Giuliano Gavioli, che chiude in 3:00:43, seguito a brevissima distanza da Massimo Iaquinta in 3:01:21: una coppia affiatata, veri “gemelli di ritmo”, capaci di gestire al meglio una gara lunga e selettiva. Sulla 10 km arrivano altri risultati di rilievo: Matteo Scaccia ferma il cronometro a 47:20, Noemi Bartomioli chiude in 51:09 conquistando il 5° posto di categoria, Ilaria Bassetti termina in 52:32, 6ª nella categoria SF40 e Gioacchino Perrino completa la prova in 55:44. Un bilancio decisamente positivo per la società fiumicinese, che continua a distinguersi non solo per i risultati, ma anche per l’entusiasmo, la partecipazione e il forte spirito di gruppo.

