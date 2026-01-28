Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, protagonista tra pista e campestre con risultati di grande valore, dall’entusiasmo dei più giovani fino all’esperienza dei veterani. Sabato, sulla pista del Paolo Rosi, riflettori puntati sui 200 metri. Gabriele Cesarini, all’esordio nella categoria Cadetti, ha subito lasciato il segno conquistando uno splendido 3° posto su 48 atleti con il tempo di 25.70, alle spalle di due avversari al secondo anno di categoria. Prestazione di spessore anche per Isabella Colò, che ha chiuso 7^ su 72 Cadette nei 200 metri, fermando il cronometro a 27.75 e migliorando il proprio personal best. Notevole progresso anche per Chiara Marchetti, capace di abbassare il proprio personale di quasi due secondi, portandolo a 29.96. Tra gli atleti più grandi, Antonio Gamberini (junior) ha corso i 200 metri in 24.94, mentre l’allievo Francesco Torchia ha concluso gli 800 m in 2:22.54. Buone notizie anche dal settore lanci, con una cadetta che nel getto del peso da 3 kg ha fatto registrare una misura di 6,80 metri. Domenica, a Castel di Leva, è stata la corsa campestre a regalare nuove emozioni. Giorgia Chierchia ha conquistato un eccellente 2° posto nei 1000 metri, chiudendo la gara in 3:30. Ma il risultato più prestigioso porta la firma del capitano Marco Cacciamani, che nei 4000 metri ha fermato il cronometro a 13 minuti netti, laureandosi campione regionale di corsa campestre 2026 nella categoria SM65. Un weekend che racconta una società viva, solida e in crescita, capace di unire passione, impegno e risultati, valorizzando atleti di ogni età. Atletica Villa Guglielmi continua a correre forte: orgoglio di Fiumicino ed esempio di sport vero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA