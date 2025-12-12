La 3epc Pallavolo Civitavecchia si prepara ad affrontare l'impegno casalingo della decima giornata. Le rossoblù scenderanno in campo sabato alle 18:30 per affrontare la Flaminia Volley davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini.

Sarà una partita fondamentale per la 3epc Asp per consolidare la propria posizione di vertice. La Flaminia Volley, attualmente dodicesima in classifica con 9 punti dopo 9 gare, cercherà di mettere in difficoltà le padrone di casa.

Dopo nove giornate di campionato, la 3epc mantiene il terzo posto in classifica con 20 punti grazie a un ottimo andamento in campionato con 6 vittorie e 3 sconfitte. La performance della squadra è confermata anche dal bilancio tra set vinti e persi, con 22 set vinti (SV) e 11 set persi (SP). Il quoziente set (QS) di 2,00 sottolinea la qualità del gioco espresso. La classifica provvisoria vede le civitavecchiesi a un solo punto di distanza dal secondo posto occupato dalla Volley Anguillara (21 punti). Il sestetto del capitano Federica Belli si presenta dunque al prossimo appuntamento con l'obiettivo di ottenere più punti possibile per proseguire al meglio la sua ottima stagione, senza sottovalutare però il Flaminia che nell’ultima giornata ha reso difficile la vita alla imbattibile Aprilia perdendo solo al quinto set.

