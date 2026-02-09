Dalla sconfitta in trasferta contro Anguillara dello scorso anno la marcia della 3epc Pallavolo Civitavecchia non conosce soste e si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo. Nella prima giornata del girone di ritorno le rossoblù guidate da Giovanni Guidozzi hanno espugnato il parquet di Palombara Sabina con un solido 3-1, centrando la settima vittoria consecutiva e lanciando un segnale importante a tutto il campionato di Serie C femminile.

Non era affatto scontato ripartire con il piede giusto in questa fase del torneo. La sfida nascondeva infatti diverse trappole insidiose: in primo luogo la lunga pausa di tre settimane, che avrebbe potuto arrugginire i meccanismi di gioco e togliere ritmo partita, e in secondo luogo la gestione di una trasferta lontana e faticosa. Eppure, il gruppo ha dimostrato una maturità invidiabile, trascinato dalla leadership del capitano Federica Belli, capace di mantenere sempre alta la tensione agonistica, e da una prestazione monumentale di Mara Torresi. Quest'ultima si è confermata una straordinaria finalizzatrice, mettendo a terra palloni pesantissimi nei momenti cruciali e risultando un elemento implacabile che ha fatto saltare i piani difensivi delle padrone di casa.

I primi due parziali sono stati un monologo civitavecchiese (17/25, 20/25), con la squadra capace di imporre il proprio gioco con autorità. Dopo un fisiologico calo nel terzo set (25/21), dove il Palombara ha tentato il tutto per tutto, la Pallavolo Civitavecchia ha ripreso in mano l'inerzia della gara, chiudendo definitivamente i conti nel quarto set (20/25). Il successo permette alla formazione civitavecchiese di godersi una classifica straordinaria: grazie alla contemporanea sconfitta dell'Aprilia contro la Lazio, le rossoblù occupano ora il terzo posto solitario, portandosi a una sola lunghezza di distanza dal duo di testa composto da Anguillara e Aprilia.

«E’ stata una partita difficilissima in cui abbiamo giocato subito molto bene nei primi due set» ha dichiarato soddisfatto Guidozzi «Qualche difficoltà nel terzo e poi la battaglia nel quarto. La squadra è andata molto bene, sono soddisfatto. Queste partite vanno vinte se vuoi giocarti i primi posti in classifica ma sono anche difficili, considerando la trasferta e il tempo brutto. Le ragazze sono state davvero molto brave».

Nonostante l'entusiasmo, la società e lo staff tecnico sanno che il difficile arriva adesso. Sebbene la classifica sia eccezionale e offra la concreta possibilità di disputare i play-off, le ragazze di Guidozzi devono rimanere estremamente concentrate. Difendere il terzo posto sarà un’impresa complicatissima, dato che squadre come la Tibur Volley e la Lazio sembrano essere attrezzate per dare battaglia fino all'ultima giornata. La 3epc può essere davvero soddisfatta di quanto fatto finora, ma la strada verso la gloria richiede ancora il massimo sacrificio per resistere agli assalti delle dirette inseguitrici.

L'ottima domenica della compagine civitavecchiese è avvalorata anche dalla grande prova nel campionato maschile di serie C dell’Etruria Volley che, tra le mura amiche del Corsini La Rosa di Civitavecchia, schianta l’Asd Aurelio Sg con un perentorio 3-0. Nel match valevole per la 14ª giornata del Girone A, i padroni di casa hanno dominato la scena sin dal primo set, chiuso sul 25/17.

Più combattuto il secondo parziale (25/23), dove l’Etruria ha saputo mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi. Il terzo set è stato una pura formalità (25/15), sancendo una vittoria vitale che permette ai viterbesi di salire a quota 17 punti in classifica, accorciando proprio sui diretti avversari odierni.

