Si conclude con una vittoria nel campionato di Serie C il 2025 della Pallavolo Civitavecchia. Sabato sera nella cornice del Pala Cus 2 le ragazze civitavecchiesi hanno sfoderato una prestazione autoritaria, superando lo Sporting Viterbo con un secco e perentorio 3-0 (25/18 – 25/14 – 25/12). Il match non è mai stato realmente in discussione, le ragazze di Guidozzi hanno dominato in lungo e largo, gestendo e amministrando la gara. La formazione rossoblù ha approcciato la gara con la giusta cattiveria agonistica, imponendo il proprio ritmo sin dalle prime battute. Grazie a una regia lucida e a un attacco particolarmente ispirato, il sestetto di Giovanni Guidozzi ha disinnescato ogni tentativo di reazione delle padrone di casa, apparse in difficoltà nel contenere la fisicità e l’organizzazione delle ospiti.

«È stata una partita perfetta in cui le ragazze hanno interpretato la partita in modo eccellente», ha commentato estremamente soddisfatto l’allenatore delle rossoblu Giovanni Guidozzi «siamo sempre stati avanti. Prestazione in ricezione mostruosa, ottime anche a muro le ragazze. Siamo stati sempre sul pezzo, e con questa vittoria che ci porta al terzo posto in classifica passeremo un Natale felice e inaspettato».

Continuità e ripartenza perfetta, dunque, dopo qualche battuta d’arresto: immediatamente ritrovata la retta via. Dopo undici giornate la Pallavolo Civitavecchia è sorprendentemente terza in classifica con 26 punti, tra l’altro a solo un punto dall’Anguillara secondo. È un risultato notevole per la società civitavecchiese, che ha visto consolidare l’ottimo lavoro svolto gli anni scorsi dal gruppo, ben orchestrato dalla panchina. Ancora qualche giornata di allenamento in questa settimana, poi finalmente festività natalizie da trascorrere con i propri cari, una pausa che permetterà alle atlete rossoblù di riposarsi in vista della ripresa del campionato l’11 gennaio in cui sarà subito scontro diretto contro la Tibur Volley.

