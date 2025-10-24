La programmazione della terza giornata del campionato di serie C femminile riporta la 3epc Pallavolo Civitavecchia a giocare davanti al pubblico di casa. Il Palazzetto dello Sport "Insolera-Tamagnini" sarà infatti il teatro della sfida tra le rossoblù e la SG Volley Roma, con fischio d'inizio fissato per sabato alle ore 18:30.

Per la 3epc Pallavolo Civitavecchia, questa partita rappresenta un'occasione importante per conquistare punti e rimanere in testa alla classifica a pari merito con Aprilia, che riceverà il Casalandia.

La SG Volley Roma, d'altro canto, è pronta ad affrontare la trasferta con l'obiettivo di muovere la classifica attualmente ferma a quota zero, e tornare nella capitale con un risultato positivo.

«Giocheremo in casa contro un avversario affamato di punti. E’ una partita che non dobbiamo sottovalutare per perseguire l’obiettivo di raccogliere più punti possibili in questa fase» ha commentato il capitano civitavecchiese Federica Belli.

Dopo le prime due vittorie si percepisce grande volontà e determinazione nella squadra e in tuTto l’ambiente rossoblù, come conferma anche Elis Spalletta: «Siamo tutte immerse nel lavoro con il nostro allenatore, che cerca sempre di stimolarci a dare il meglio e a ragionare come gruppo coeso e solidale. Per noi l’obiettivo principale è di crescere, migliorare e divertirci insieme».

Nel frattempo la società civitavecchiese, che insieme al Tuscania Volley ha creato un’ottima filiera giovanile con il consorzio Etruria Volley+, può gioire dell’esordio in superlega questa settimana per Leonardo Sandu, un ex del vivaio ora nella rosa con Trento.

«Leonardo Sandu in super lega, nel campionato più forte del mondo e soprattutto vicino a campioni del mondo come Sbertoli e Michieletto, ci dà l’ennesima conferma che i percorsi sportivi sono al centro, da sempre, della politica della pallavolo Civitavecchia - ha commentato soddisfatta il presidente della Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi - Leo, che ha appena compiuto 18 anni, è nelle condizioni ottimali per fare bene, in una delle società più importanti d’Italia. Gli auguriamo il meglio.

