La settima giornata del campionato di Serie C femminile porta la 3epc Pallavolo Civitavecchia in riva al lago di Bracciano per una delle sfide più interessanti di questo primo scorcio di stagione. Sabato alle 19:30, al PalaFagiani, il sestetto rossoblù proverà a invertire il trend negativo che l’ha vista cadere per due volte consecutive tra le mura amiche. Due stop pesanti, arrivati contro avversarie organizzate, che hanno rallentato il percorso delle civitavecchiesi ma non hanno scalfito la determinazione del gruppo guidato da Federica Belli, deciso a rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e a continuare a inseguire gli obiettivi prefissati a inizio anno.

Di fronte ci sarà un Anguillara in grande forma, protagonista fin qui di un avvio di stagione brillante, con punti conquistati in tutte le giornate disputate. Le anguillaresi occupano attualmente il secondo posto con 15 punti, appena uno in più del Civitavecchia, terzo a quota 14. Un divario minimo che rende la sfida particolarmente interessante, quasi uno scontro diretto, seppur da considerare con la dovuta prudenza vista la fase ancora iniziale del campionato. Le padrone di casa hanno mostrato continuità, solidità e una struttura di gioco capace di mettere in difficoltà qualunque avversaria, soprattutto tra le mura amiche.

Sulla panchina dell’Anguillara siede una figura ben nota all’ambiente pallavolistico civitavecchiese: Pietro Grechi, tecnico che qualche anno fa aveva guidato la formazione allora denominata Civitalad alla storica promozione in B1 nel 2021. Una presenza che aggiunge un pizzico di fascino in più a un match già ricco di motivazioni. Per Belli e compagne si tratta di un test impegnativo ma anche dell’occasione giusta per ritrovare entusiasmo, misurare la propria crescita e dimostrare che le due sconfitte casalinghe non hanno intaccato identità e ambizioni.

