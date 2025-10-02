La Civitavecchia Volley Volley e il VBC Santa Marinella portano la grande pallavolo a Santa Marinella. Il 4 e il 5 ottobre al PalaDe Angelis di Santa Marinella e presso la Palestra dell'istituto Carducci si terrà la prima edizione del Torneo Nazionale dedicato alle categorie di Serie C e Serie B2 femminile del panorama nazionale. L'evento si svolgerà con il patrocinio della Fipav e del Comune di Santa Marinella.

A questa prima edizione per la B2 prenderanno parte VBC Viterbo, Volley Cecina, Ferraro Volley Roma e Volley Terracina, mentre per la C la Civitavecchia Volley, Luiss Roma, la PoolStars Volley e Giovolley Aprilia.L'ingresso sarà libero e le gare inizieranno alle 10 di sabato. Verranno giocate in totale 20 partite nei due impianti. Sabato le qualificazioni e domenica semifinali e finali. Subito dopo a seguire le premiazioni.

«Siamo orogliosi di dare vita al primo evento congiuntamente - affermano Viviana Marozza, Presidente della Cv Volley, e Cinzia Fois, Presidente della VBC Santa Marinella - Dopo tanti anni insieme di lavoro in qualità e rivolto ai giovani, poter portare avanti progetti di alto livello insieme anche a Santa Marinella è per noi un importante segnale di collaborazione e crescita del movimento pallavolistico nel territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA