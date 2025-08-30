Dalle pedane alle librerie. Il successo della capitana dell’As Gin, Manila Esposito, esce dalle palestre e continua a diffondersi sempre di più anche altrove. Il 16 settembre uscirà il libro dedicato proprio alle due volte medagliata alle Olimpiadi di Parigi ed alla pluricampionessa europea. “Un salto nel cielo” è il titolo dell’opera, edita da Mondadori, che porta la firma anche della scrittrice milanese Daria Bertoni, molto appassionata di ginnastica artistica e conosciuta nel contesto della letteratura per ragazzi e bambini.

Il romanzo è dedicato alla storia di Isabel, che si appassiona proprio a questa fantastica disciplina e vuole raggiungere i suoi sogni, un po’ come ha fatto Esposito, arrivando a raggiungere risultati di portata internazionale, in quello che è un vero e proprio viaggio biografico.

«Fin da quando è piccola – si legge nella sinossi – Isabel non riesce a stare ferma: ama arrampicarsi, fare le ruote e sogna di volteggiare nell'aria con indosso un body scintillante, come le ginnaste che vede in televisione. Per fortuna c'è la nonna, che capisce il suo talento e la iscrive in palestra a un corso di ginnastica artistica, dove viene subito notata per le sue capacità. Ma il cammino per realizzare i suoi sogni è lungo e denso di difficoltà. Solo con la tenacia, il duro lavoro, l'amore per la ginnastica e l'immancabile sostegno della sua famiglia e dei suoi amici più cari, Isabel riesce a poco a poco a raggiungere i traguardi per lei più ambiti, come gareggiare nei campionati nazionali a fianco delle Pantere, le ginnaste più brave che guarda da sempre con ammirazione. Ed è insieme a loro, unite in un'unica squadra, che cercherà di volare ancora più in alto, dalle competizioni internazionali fino al sogno delle Olimpiadi».

