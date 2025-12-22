Battuta d’arresto per l’Aranova che perde la prima partita della stagione, rimanendo in testa alla classifica con un punteggio di sette punti dalla battistrada Monti Prenestini. I rossoblu cedono al Rieti, che espugna le Muracciole per 2-1. Una sconfitta che non rovina il Natale, dal momento che gli uomini di Scarfini rimangono saldamente al primo posto. Dispiace per i tifiosi che avrebbero voluto chiudere il 2025 con una vittoria. «Può capitare di sbagliare una gara, ma nulla da dire. Stiamo facendo un campionato importante, sopra le aspettative - dichiara il tecnico Daniele Scarfini - è una sconfitta che accettiamo e penseremo ai prossimi impegni che ci aspettano con il nuovo anno. Ringrazio i tifosi per l'affetto che ci dimostrano in ogni partita, sono il dodicesimo in campo».

