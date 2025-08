Ha iniziato da qualche giorno la preparazione l’Aranova, che per il secondo anno sarà guidata dal tecnico Daniele Scarfini, reduce da una stagione esaltante , conclusasi con il sesto posto in classifica. La squadra si è rinforzata con elementi giovani, che andranno a rinfoltire una rosa molto competitiva, con il bomber Alessio Teti rimasto per dare gioie ai tifosi rossoblu. «Siamo un bel gruppo, ci stiamo preparando alla stagione, in cu vorremmo recitare un ruolo da protagonisti - ha esordito l'attaccante - lo scorso anno abbiamo fatto un torneo importante, posizionandoci nelle sfere alte della classifica. Proveremo a fare lo stesso, migliorandoci . Partiamo senza fare proclami, lo dirà il campo se saremo una squadra forte».

Mister Scarfini è soddisfatto della squadra che il direttore sportivo Tartaglione è riuscito a comporre: «Ci siamo migliorati in ogni reparto, la società vuole disputare un torneo da protagonisti, speriamo di non deluderli».

Nel frattempo è stato messo a segno un acquisto di sostanza, si tratta della punta Ramiro De Lillo, argentino classe 1995, in passato in Eccellenza con la squadra campana del Cervinara. Un attaccante di peso, che insieme a Teti potrà formare una coppia imbattibile.

