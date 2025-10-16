Il litorale romano festeggia una doppia vittoria: Aranova e Fregene si sono aggiudicate i titoli nazionali rispettivamente in Serie A e Serie C nel Campionato Italiano a squadre di calcio balilla 2025, svoltosi ad Anagni. L’evento, organizzato dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) in collaborazione con la LICB (Lega Italiana Calciobalilla) e con il patrocinio della Regione Lazio, ha raccolto oltre 400 atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

La competizione, ospitata nella storica città ciociara, ha visto un’intensa tre giorni di sfide tra le migliori squadre del panorama nazionale, confermando ancora una volta la crescita e la popolarità del calcio balilla come disciplina sportiva riconosciuta, accessibile e coinvolgente per tutte le età. I tornei si sono distinti per l’alto livello tecnico e lo spirito sportivo, culminando con la cerimonia di premiazione che ha incoronato le squadre vincitrici delle varie categorie.

La Federazione ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, sia dal punto di vista anche organizzativo, sottolineando la crescente partecipazione e l’entusiasmo che circonda questo sport tradizionale. Con queste vittorie, Aranova e Fregene entrano di diritto tra le eccellenze nazionali del calcio balilla, portando lustro al territorio e alimentando la passione locale per uno sport che continua a unire generazioni.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA