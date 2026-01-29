Verso il prossimo turno dei campionati di serie D ed Eccellenza e non mancano le novità. In serie D la Flaminia anticiperà il suo match interno contro i sardi del Sassari Calcio Latte Dolce con il confronto programmato a domenica 1° febbraio che è stato anticipato a sabato alle 14,30 allo stadio Madami. Sfida attesa per una Flaminia che vuole il bis al bel successo di sabato scorso in Sardegna contro la Sarrabus Ogliastra per dare una dimostrazione di forza a se stessa e a tutte le avversarie del girone H visto che i rossoblù hanno tutte le carte in regola per cercare di centrare l’ambito traguardo dei play off che era un obiettivo stagionale sinora tenuto sempre a debita distanza nel contesto di un campionato caratterizzato da alti e bassi da parte degli uomini di mister Nofri. Oggi rifinitura e poi domani la sfida con i sardi che precedono Polidori e compagni di un solo punto. Nell’Eccellenza laziale girone A di va verso la sesta di ritorno con la Viterbese che domenica giocherà (a porte chiuse) sul campo del Grifone Gialloverde andando alla ricerca del suo nono risultato utile consecutivo per proseguire la sua scalata verso una posizione da play off post campionato. Nelle ultime ore il club ha annunciato un altro importante arrivo in rosa e si tratta dell’attaccante, ex Rieti Giuseppe Danieli. Questa la presentazione da parte del club di patron Camilli: “Giuseppe Danieli (classe 1988) è un nuovo attaccante dell’U.S. Viterbese. Giocatore di grandissima esperienza, proveniente dal Rieti, Danieli porta in dote oltre 200 reti in carriera e una mentalità vincente maturata negli anni. Nella scorsa stagione ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza con il Valmontone, confermandosi attaccante affidabile, determinante e decisivo. Un innesto di assoluto valore che va a rafforzare il reparto offensivo gialloblù, portando esperienza, personalità e fame di gol”. Il forte giocatore è a disposizione sin dal match di domenica prossima. Sorianese proiettata invece al match esterno di domenica a Roma contro il Campus Eur in quello che è una sorta di esame di laurea della formazione di mister Chirieletti che oltre ad una salvezza tranquillissima può anche ambire a traguardi ben più prestigiosi che scoprirà strada facendo quando mancano 12 turni alla conclusione della stagione regolare.